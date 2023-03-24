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سورية تقتل زوجها في أول يوم رمضان

منذ 27 ثانية
جثة (تعبيرية)

جثة (تعبيرية)

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أقدمت امرأة سورية على قتل زوجها وحرق جثته، وهي تحت تأثير المخدرات في جريمة بشعة بأول يوم من شهر رمضان، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال المرصد إن “السيدة قتلت زوجها، وهو في العقد الثالث من العمر، داخل منزلهما في حي المقاسم بمدينة الطبقة بريف الرقة، بعد أن قيدت يديه، وحرقت جثته بشكل كامل”.

وأكدت مصادر المرصد أن “القاتلة كانت تتعاطى المخدرات”، فيما تدخلت القوى الأمنية لمتابعة ملابسات الجريمة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الحادثة “تأتي في ظل تزايد معدل الجريمة في عموم المناطق السورية”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان “19 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة”.

ولفت إلى أن هذه الجرائم راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 3 سيدات و3 أطفال، وذلك في مناطق بالحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وكوباني (عين العرب).

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