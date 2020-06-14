سوشانت سينغ راجبوت جثة في منزله… بوليوود والوسط الرياضي في صدمة

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أشارت الشرطة الهندية إلى أنّ ممثل بوليوود سوشانت سينغ راجبوت، الذي نال شهرة لدوره عام 2016 في السيرة الذاتية لقائد منتخب الكريكيت الهندي آنذاك ماهيندرا سينغ دوني، عثر عليه ميتاً في منزله في مومباي اليوم.

وقال المتحدث باسم الممثل في بيان: “يؤلمنا إعلان أن سوشانت سينغ راجبوت لم يعد معنا”.

كما أوضح متحدث باسم شرطة مومباي أنّ راجبوت عُثر عليه ميتا في مقر إقامته صباح اليوم ولا يزال التحقيق جارياً، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل (34 عاماً) معلقة في سقف منزله.

وتسبّب نبأ وفاة راجبوت في صدمة في بوليوود والوسط الرياضي الهندي وتدفقت رسائل العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته لوفاة الممثل، وكتب في “تويتر”: “ذهب ممثل شاب لامع في وقت مبكر جداً… لقد ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين وترك وراءه العديد من العروض التي لا تنسى”.