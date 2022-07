سون هيونغ مين أفضل لاعب في آسيا

حصل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2021، وذلك للمرة الخامسة على التوالي والسابعة في تاريخه.

ووفقا لما ذكرته شبكة “espn” العالمية، فقد توج سون هيونغ مين بجائزة الأفضل في آسيا عن جدارة واستحقاق، بسبب ما يقدمه من أداء مميز في عام 2021، لتصبح المرة الخامسة في رصيده على التوالي والسابعة في تاريخه، من أصل تسع مرات، حيث تم تقديم الجائزة لأول مرة في عام 2013.

وأحرز سون هيونغ مين (29 عاما) 22 هدفا مع توتنهام في كل البطولات خلال موسم (2020-2021)، إضافة إلى 4 أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية خلال 2021 في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، حتى الآن.

🇰🇷 Heung-Min Son has won The Best Footballer in Asia award for the fifth year in a row! 👏 pic.twitter.com/QMlL6vcj4g

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 3, 2022