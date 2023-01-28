سون يقود توتنهام لعبور بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أحرز سون هيونج-مين هدفين ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 3-صفر على بريستون نورث إيند في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حيث هز الوافد الجديد أرنو دانجوما الشباك، السبت.

ومر الكوري سون بموسم سيء، لكنه صنع الفارق بهدفين رائعين بعد الاستراحة ليعبر توتنهام إلى الدور الخامس.

وافتتح سون التسجيل بعد خمس دقائق من الشوط الثاني بتسديدة منخفضة قوية.

وكان الهدف هو الثاني لسون من أكتوبر تشرين الأول، ثم هز الشباك بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى فريدي وودمان في الدقيقة 69.

ولم يشكل بريستون المنافس في الدرجة الثانية خطورة على توتنهام الذي لم يكن بحاجة لمشاركة هدافه هاري كين.

وأكمل البديل الهولندي دانجوما، المنضم من فياريال الإسباني الأسبوع الماضي، الأهداف من مدى قريب قبل ثلاث دقائق من النهاية.