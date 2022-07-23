سويسرا.. نفوق ثالث فيل في حديقة حيوان زوريخ مصابا بالهربس

قالت حديقة زوريخ في سويسرا، السبت إن أنثى فيل نفقت في الحديقة متأثرة بفيروس الهربس لتصبح ثالث فيل ينفق هناك بنفس الحالة منذ نهاية يونيو حزيران.

ونفقت أنثى الفيل التي تبلغ من العمر خمس سنوات صباح اليوم السبت بعد أن نال منها فيروس الهربس المحفز لنمو البطانة لدى الأفيال (فيروس الفيلة الهربسي) وهي حالة خفية تحملها جميع الأفيال تقريبا.

جاء نفوقها في أعقاب نفوق إنثى فيل تبلغ من العمر ثماني سنوات في 11 يوليو تموز، وفيل ذكر يبلغ من العمر عامين في نهاية يونيو حزيران.

وقالت حديقة الحيوان إن إنثى الفيل التي نفقت اليوم تلقت عقاقير مضادة للفيروسات لحمايتها ولم تظهر عليها علامات المرض حتى يوم الجمعة.

وقال مدير الحديقة سيفيرين دريسن “خسارة فيل ثالث بسبب هذا الفيروس المخيف في مثل هذا الوقت القصير خسارة مأساوية لحديقة حيوان زوريخ”.

وأضاف “اليوم يوم حزين للغاية.. إنه أمر محبط على نحو خاص أن نقف عاجزين أمام هذا الفيروس على الرغم من توفير أفضل رعاية بيطرية”.

والأفيال الصغيرة التي تتراوح أعمارها بين عامين وثمانية أعوام معرضة بشكل خاص لفيروس الهربس حيث تقل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة لأمهاتهم وقد لا يكون جهاز المناعة لديهم قد شكل أجساما مضادة خاصة بهم.

معلومات حول حديقة حيوانات زيورخ

تتواجد حديقة حيوانات زيورخ في أعلى نقطة في مدينة زيوريخ ، وتمتد على مساحة تقارب ال27 هكتار (الهكتار الواحد يعادل 10000 متر مربع )، و هي أكبر مؤسسة ثقافية وتعليمية حيث يتوافد إليها الزوار باستمرار في سويسرا وتعتبر هذه الحديقة عن مملكة حيوانية.

وتحتوي الحديقة على مجموعة واسعة من الحيوانات الرائعة التي تم احضارها من مناطق مختلفة حول العالم، بعضها نادر، ومن ضمن الحيوانات التي تجدها في هذه الحديقة هناك الفيلة، والغوريلات، والأسود، والبطاريق، والنمور الأفريقية والآسياوية، وغيرها الكثير، وتحتوي الحديقة أيضا على أحواض مائية داخلية فيها العديد من الحيوانات البحرية.

وتحتوي أيضا على مئات من الأنواع النباتية وكما تختضن قاعة ماسوالا للغابات المطيرة الاستوائية.حيث أن الحديقة تؤمن لك بعض المطاعم التي تقوم بإعداد أشهى واطيب وجبات الأطعمة السويسرية التقليدية.