الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيارة "بلو بيرد" تعود إلى شاطئ ويلز بعد 100 عام من تحقيق رقم قياسي

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2025 3:58 مساءً
سيارة "بلو بيرد" تعود إلى شاطئ ويلز

سيارة "بلو بيرد" تعود إلى شاطئ ويلز

A A A
طباعة المقال

يحتفل شاطئ (بندين ساندز) الرملي، الذي يمتد لأميال على طول ساحل جنوب غرب ويلز، بحدث بارز في عالم السيارات يوم الاثنين المقبل بعودة سيارة “بلو بيرد” (الطائر الأزرق) التي استحوذت على اهتمام العالم قبل قرن من الزمان.

وفي 21 يوليو تموز 1925، أصبح البريطاني مالكوم كامبل أول شخص يقود سيارة بسرعة تزيد عن 150 ميلا في الساعة على اليابسة عندما قاد سيارة صن.بيم بقوة 350 حصانا بمحاذاة الشاطئ بسرعة بلغت 150.76 ميل في الساعة.

وسيتم تشغيل السيارة بمحركها الهوائي ذي 12 أسطوانة وبسعة 18 لترا، والمملوكة الآن للمتحف الوطني للسيارات في بوليو، في عرض ثابت في بيندين ولم يحدد ما إذا كانت سيتم قيادتها.

وقال دون ويلز حفيد كامبل لرويترز إن الرقم القياسي لعام 1925 أثار هوسا للسرعة.

وقال في فعالية تذكارية في لندن، حيث كانت السيارة معروضة في الخارج “أراد الجميع أن يعرف من الذي حقق الرقم القياسي للسرعة على اليابسة وأعتقد أن هذا الرقم القياسي الذي حققه جدي هو الذي أثار هذا الهوس”.

وأضاف “فوجئ هو نفسه (كامبل) بكمية الاهتمام الإعلامي الذي كان يحظى به من زيادة رقمه القياسي فعليا بمقدار أربعة أميال في الساعة، ولكنه كان الرقم السحري 150 ميلا في الساعة”.

وفي حين أن السيارات الرياضية الحديثة يمكنها تجاوز سرعة 150 ميلا في الساعة بسهولة، وتفعل ذلك على حلبات السباق والطرق السريعة في ألمانيا، فإن تلك السرعة كانت مثيرة آنذاك.

وسجل كامبل 146.16 ميل في الساعة في سبتمبر أيلول 1924 في نفس الموقع مستخدما نفس السيارة.

وفي عام 1935، أصبح أول من تجاوز سرعة 300 ميل في الساعة على اليابسة في مسطحات بونفيل المالحة في ولاية يوتا الأمريكية، وحصل على لقب فارس لإنجازاته في ذلك الوقت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

علماء آثار يغوصون في بحيرة أوهريد للكشف عن قطع أثرية في قرية لين، ألبانيا، 11 يوليو/تموز 2025. رويترز
اكتشاف أقدم مستوطنة بشرية على بحيرة أوروبية في ألبانيا
الفنانة المصرية آمال ماهر
فيديو.. آمال ماهر بفستان زفاف في كليب "خبر عاجل"
الكينغ محمد منير والنجم تامر حسنى
"الذوق العالي".. ديو غنائي جديد يجمع تامر حسني ومحمد منير

الأكثر قراءة

حكمت الهجري
بعد رفض الهجري لوقف إطلاق النار في السويداء.. كيف رد الشيخ يوسف جربوع؟
النائب أحمد الخير
بالفيديو.. إشكال كبير داخل المجلس بين أحمد الخير وسليم عون
قوى الأمن الداخلي
بالأسماء… تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي