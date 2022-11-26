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"سيارة رولز رويس" لكل لاعب.. فيديو لمهاجم المنتخب السعودي يكشف الحقيقة!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 6:34 مساءً
مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري

مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري

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تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية أجنبية أنباء عن حصول لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم على جوائز قيمة جداً عقب فوزهم على المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم في قطر.

حتى وصل الحال ببعض المواقع للقول بأن اللاعبين السعوديين قد حصلوا على سيارة فارهة من طراز رولز رويس فانتوم بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين.

ولتوضيح الحقائق، رد مهاجم المنتخب السعودي صالح الشهري على تلك التقارير نافياً صحتها جملة وتفصيلاً.

وخلال مؤتمر صحفي، وجه أحد الصحفيين سؤالا للشهري عما إذا كان قد تلقى سيارة رولز رويس وعن اللون الذي اختاره، فأجاب اللاعب السعودي ضاحكا: هذه التقارير غير صحيحة!

وحاول الصحافي استفزاز الشهري بالقول: “أمر مؤسف، أليس كذلك؟”

إلا أن سرعة بديهة الشهري كانت حاضرة، حين وجه صفعة قوية للصحافي قائلا: “نحن هنا في خدمة بلادنا لتقديم الأفضل!”

وتابع الشهري خلال المؤتمر الصحفي بالقول: “نؤمن بقدراتنا ولا نقلل من أي منتخب آخر، فوزنا على الأرجنتين منحنا ثقة أقوى وأفضل للمباراتين القادمتين”.

وأضاف: “طموحاتنا باتت أكبر بعد الفوز على الأرجنتين، استعداداتنا لمواجهة بولندا تسير جيدًا والمدرب يقوم بعمل كبير، التأهل إلى دور الـ16 بات هدف اللاعبين جميعًا.

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