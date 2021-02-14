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سيارة رونالدو الجديدة لا يقتنيها إلا 10 أشخاص في العالم!

14 - فبراير - 2021
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير لها أن ريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ولاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقاً ضم سيارة جديدة لأسطول سياراته من طراز “Bugatti Centodiec” الفرنسية.

السيارة الجديدة للدون هي واحدة من أصل 10 سيارات فقط من هذا الطراز، ستكلف 8 ملايين يورو، حيث سيتسلمها في عام 2022.

السيارة الاستثنائية تمتلك إمكانيات هائلة فهي لديها القدرة على الوصول من 0 إلى 100 كيلومتر سرعة في 2.4 ثانية وإلى 200 كيلومتر سرعة في 6.1 ثانية.

علماً بأن رونالدو يمتلك مجموعة من أغلى السيارات في العالم مثل سيارة “Mercedes-Benz C220 CDI” الألمانية و”Lamborghini Aventador LP 700″ الإيطالية، و”Rolls Royce Phanto” الإنجليزية.

يذكر أن رونالدو شارك في 17 لقاء بالدوري الإيطالي هذا الموسم سجل فيهم 16 هدفاً تصدر عبرهم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، بينما سجل إجمالاً في كل البطولات 23 هدفاً في 25 مباراة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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