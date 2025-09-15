سيث روغن وجين سمارت أوائل الفائزين بجوائز إيمي

سيث روغن في حفل توزيع جوائز Primetime Emmy Awards في نسخته الـ77 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 14 سبتمبر 2025. رويترز

حصل سيث روغن بطل مسلسل (ذا ستديو) على أول جائزة إيمي له، في حين فازت جين سمارت برابع جائزة إيمي عن دورها في مسلسل (هاكس)، مع تجمع النجوم لحضور حفل توزيع جوائز أفضل الأعمال التلفزيونية.

وحصل روغن على جائزة إيمي لأفضل ممثل كوميدي لتجسيده دور مدير تنفيذي سينمائي يحاول صناعة أفلام مرموقة مع تحقيق أرباح لشركة الإنتاج.

وقال روغن المبتهج، الذي شارك أيضا في إنتاج المسلسل، وهو يحمل الجائزة على خشبة المسرح في الحفل المقام في وسط مدينة لوس انجلوس “لم أجهز شيئا حرفيا. لم أفز بأي شيء من قبل. هذا أمر شديد الروعة، لا أعرف ماذا أقول”.

أما سمارت، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة كوميدية، فقد شكرت عائلتها والممثلين المشاركين في المسلسل وكُتّاب مسلسل (هاكس). تقدم سمارت في المسلسل دور ممثلة كوميدية سبعينية تتصادم مع الشبكة التي تدير برنامجها الليلي.

وكان التنافس محتدما بين مسلسلى (ذا ستديو) و(هاكس) في فئة أفضل مسلسل كوميدي.

ويتصدر مسلسل الإثارة النفسي (سيفيرانس) من إنتاج أبل تي.في+ الترشيحات.

ويتمحور المسلسل المرشح للفوز بجائزة أفضل عمل درامي في هذه الليلة حول موظفي شركة يخضعون لعملية جراحية تفصل بين ذكرياتهم في العمل وذكرياتهم الشخصية. ونال النجمان آدم سكوت وبريت لور الترشيحين لأفضل ممثل وممثلة.

بدأ الاحتفال في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين) في لوس انجليس ويبث على الهواء مباشرة على قناة سي.بي.إس التابعة لباراماونت. ويقدم الحفل الممثل الكوميدي نيت بارجاتزي.

ومن بين المسلسلات المتنافسة الأخرى، مسلسل (أندور) من عالم (ستار وورز) “حرب النجوم”، ودراما الأطباء (ذا بيت) ومسلسل الجريمة والغموض (ذا وايت لوتس).

وينافس مسلسل (ذا بنغوين) أو “البطريق” الذي يلعب فيه كولن فاريل دور رجل عصابات في عالم دي.سي كوميكس الخيالي على جائزة أفضل مسلسل قصير مع مسلسل (أدولسنس) أو “المراهقة” الذي حقق نجاحا كبيرا على نتفليكس إلى جانب أعمال أخرى.

ويتنافس نواه وايل على أول جائزة إيمي له منذ عام 1999 عن دوره كطبيب غرفة طوارئ في مسلسل (ذا بيت). ورُشّح وايل خمس مرات عن دوره في مسلسل (إي.آر) لكنه لم يفز قط.

ويتنافس فورد أيضا على أول جائزة إيمي له عن دوره الثانوي في مسلسل “شرينكينغ”

وقد ينال برنامج “ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبرت” جائزة أفضل برنامج حواري. وأعلنت شبكة سي.بي.إس في يوليو تموز أنها ستلغي البرنامج.

ويختار 26 ألفا من الفنانين والمخرجين والمنتجين وغيرهم من أعضاء أكاديمية التلفزيون الفائزين.