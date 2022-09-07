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سيدة تتعرض للهجوم من قرش "قاتل" بجزر الباهاما

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 1:10 مساءً
سمكة قرش- تعبيرية

سمكة قرش- تعبيرية

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تعرضت سيدة أمريكية، تبلغ من العمر 58 عاما، لهجوم قرش قاتل بجزر الباهاما، تسبب بوفاتها على الفور.

وبدأت الواقعة المأساوية عندما كانت المرأة وأسرتها، على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا به نزهة قصيرة.

وقامت الشركة السياحية بنقل الأسرة إلى جرين كاي، التي تبعد حوالي 800 متر شمال غربي جزيرة روز، حيث لقيت أمريكية أخرى حتفها في هجوم مشابه عام 2019.

قالت الشرطة: “تردد أن الأسرة كانت تسبح في المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوارها للغطس، كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم المرأة”.

وتابعت قائلة: “أفراد الأسرة وموظفي شركة السياحة أخرجوا الضحية من الماء وحاولوا إنعاشها، ثم نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسي لجزيرة نيو بروفيدنس وأعلنت وفاتها”.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد من نجاة طفل بريطاني يبلغ من العمر 8 سنوات، من هجوم 3 أسماك قرش في جزر الباهاما.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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