سيدتان تكسبان 100 الف دولار.. والسبب فرشاة للشعر

يقوم بعض من الناس بالتفكير والبحث عن سبل لكسب المال نظراً لغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة والمصاريف الحياتية، مثلما فكرت وفعلت هاتين السيدتين.

وكشفت فنانة التجميل كلوي موريلو الأسترالية عن فرشاة شعر ثورية تعمل على تسريح الشعر بكل سهولة أنتجتها شركة “أغلي سوان”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسرعان ما لقيت الفرشاة رواجاً كبيراً در أرباحاً تقدر بـ 100 الف دولار، ووصفت المرأة البالغة من العمر 31 عاماً، فرشاة فك التشابك السلسة والتي يبلغ سعرها 39.95 دولاراً، بأنها أفضل فرشاة استخدمتها على الإطلاق.

وبحسب مقطع فيديو على تيك توك، قالت موريلو، إن الفرشاة لا تجذب الشعر أو تسحبه، حتى عندما يكون مبللاً أو معقوداً بعد الاستحمام.

وتم إنشاء فرشاة “سكريم فري” من قبل امرأتين استراليتين بالتعاون مع شركة أغلى سوان، بعدما لاحظت فجوة في السوق فراشي الشعر التي لا تسبب أي إزعاج أو ألم، وفي عام 2017.

وبعدها أطلقت المرأتان العلامة التجارية للفرشاة التي أصبحت الآن واحدة من أكثر المنتجات مبيعاً، ثم تم تصميم فرشاة سكريم فري، لفك تشابك الشعر بلطف.

وفي الأساس هى مصنوعة من شعيرات طبيعية تنعم الشعر دون إحداث خدوش في فروة الرأس أو شد الشعر، كما أنها مصممة لمنع تقصف الشعر وتكسره مع تقليل التجعد أيضاً.

وقد حاز مقطع موريلو على تيك توك، على الكثير من ردود الفعل حيث قالت الكثير من المتابعات إنهم جربن الفرشاة ودهشت بمقدرتها على تسريح الشعر وفك التشابك بسهولة ودون أي ألم.