سيدني سويني تحقق حلمها بتجسيد شخصية الملاكمة كريستي مارتن في فيلم بمهرجان تورنتو

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2025 3:23 مساءً
سيدني سويني

سيدني سويني

قالت نجمة هوليوود سيدني سويني إنها حققت حلمها في تجسيد دور الملاكمة الأمريكية المحترفة كريستي مارتن في فيلم “كريستي”.

وكان العرض الأول للفيلم أمس الجمعة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، حيث سارت سويني ومارتن على البساط الأحمر يدا بيد.

وقالت سويني “(كان) حلما. كنت أشبع كل ما بداخلي. أحببت ذلك”.

وقالت مارتن وهي تقف إلى جانب سويني حاملة كلبها بين ذراعيها “استثمرت وقتا في ذلك وحركاتها في الملاكمة تشبه حركاتي تماما”.

وتقمصت سويني دور الملاكمة من أجل الفيلم، إذ اكتسبت 30 رطلا من الوزن لتتحول لواحدة من أنجح الملاكمات في التسعينيات.

ويسلط الفيلم الضوء على رحلة سطوع نجم مارتن في عالم الملاكمة في الثمانينيات وزواجها من المدرب جيم مارتن الذي يؤدي دوره الممثل بن فوستر، وهي العلاقة التي أدت لتعرضها للإيذاء الجسدي والنفسي.

وقالت مارتن “إن تكون في نزال (لمايك) تايسون شيء، وأن تحضر العرض الأول مع سيدني سويني شيء آخر… (الفيلم) سيفتح الكثير من العيون على أشياء مختلفة نتعامل معها في العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

