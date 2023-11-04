سيرين عبد النور تردّ على الذين يطالبون بالحرب

كتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في منشور على حسابها عبر منصة “x”: “يللي عم يطالب السيد حسن نصر الله بالحرب، يسترجع صور أطفال قانا صور لبنان بحرب تموز”.

وقالت: “إذا بتحب الأكشن والدم حضار فيلم رعب بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان”.

يللي عم يطالب السيد حسن نصر الله بالحرب يسترجع صور اطفال قانا صور لبنان بحرب تموز !!

اذا بتحب الاكشن والدم حضار فيلم رعب بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان #لبنان_لا_يريد_الحرب 🇱🇧#سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/gdUuI0lkF1 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 4, 2023