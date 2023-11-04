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سيرين عبد النور تردّ على الذين يطالبون بالحرب

منذ 36 دقيقة
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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كتبت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في منشور على حسابها عبر منصة “x”: “يللي عم يطالب السيد حسن نصر الله بالحرب، يسترجع صور أطفال قانا صور لبنان بحرب تموز”.

وقالت: “إذا بتحب الأكشن والدم حضار فيلم رعب بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان”.

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