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سيرين عبد النور تنشر صورة لها ولابنتها.. "شو رأيكن؟"‏

30 - يونيو - 2021
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة لها ولابنتها ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

وعلّقت عليها بالقول: “طيب هيك في شبه؟ بما إنو الكل شبها ‏لفريد لبستها الشعر المستعار يللي لبستو بدور العمر قلت ‏بركي هيك بتصير تشبهني”. وسألت: “شو رأيكن؟”.‏

ويُذكر أن المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، ‏طلال الجردي، غبريال يمين، نوال كمال، يارا فارس وجان ‏دكاش، وهو التجربة الأولى للمخرج والكاتب اللبناني ناصر ‏فقيه في الدراما التلفزيونية، والتجربة الإخراجية الأولى في ‏إخراج المسلسلات، للمخرج اللبناني سعيد الماروق، الذي ‏حقق نجاحاً كبيراً في إخراج الفيديو كليبات‎.‎

 

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