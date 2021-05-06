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سيرين عبد النور: جرب الصراع لتعرف السلام

6 - مايو - 2021
سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور

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أوضحت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ ان الإنسان يجب ان يمر في حالة حرب وصراع كي يعرف بعدها السلام.

وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي: “لكي يعرف الانسان السلام يجب أن يجرب الصراع، عليه أن يمر بالمرحلة البطولية قبل ان يتمكن من التصرف كحكيم، يجب أن يصبح ضحية انفعالاته قبل أن يتمكن من التعالي عليها”.

وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت اعتبرت سيرين عبد النور أن المشكلة هي في أن تكون الحقيقة التي ننتظرها طوال هذه المدة أكذوبة كبيرة، في إشارة منها الى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى الى استشهاد أكثر من 200 مواطن وجرح أكثر من 6 آلاف، وإلحاق الضرر بالكثير من المنازل.

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