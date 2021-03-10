برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

سيرين عبد النور عن حادثة التحرش في مصر: “العمى بقلبو شو هالمريض”

منذ 4 ساعات
سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور

A A A
طباعة المقال

أبدت الممثلة سيرين عبد النور غضبها من حادثة التحرش التي أثارت بلبلة كبيرة في مصر والعالم العربي، بعدما تحرّش أحد الرجال الذي يدعى محمد جودت بطفلة، فعُرفت الحادثة بـ “حادثة المعادي” أو “متحرش المعادي” التي وقعت في القاهرة.

وأعادت عبد النور نشر التغريدة الآتية لإحدى الناشطات على “تويتر” التي علّقت على الحادثة بالقول: “الصورة الأولى للمتحرش المصري بعد القبض عليه عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي. المجد للسوشيال ميديا وللسيدة العاملة في مختبر التحاليل اللي فضحت المتحرش متحرش المعادي متحرش الاطفال محمد جودت”.

وعلّقت عبد النور على التغريدة المذكورة بغضب شديد قائلة: “العمى بقلبو شو هالمريض”. وأثارت هذه الحادثة غضب عدد كبير من النجوم والنجمات الذين لم يوفّروا تعليقاتهم لاستنكار ما حدث.

    المزيد من منوعات

    وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي
    وسام بريدي يستذكر شقيقه بكلمات مؤثرة
    سيلينا غوميز
    سيلينا غوميز تكشف عن رغبتها في إنهاء مسيرتها الفنية
    النجم المصري محمد صلاح
    للمرة السادسة على التوالي.. صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه… والاحتجاجات تعمّ كافة الطرقات
    نصائح للوقاية من السكتة الدماغية
    ما هي المادة الغذائية التي تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية؟
    شاب من حزب الله يضرب فتاة في وسط بيروت
    ماذا فعل حزب الله بالمرأة اللبنانية؟