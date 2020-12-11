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سيرين عبد النور في إطلالة مميزة

منذ 7 ثواني
سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور

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أطلّت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ببدلة الجلد الأسود من أزياء المصممة ومدونة الموضة اللبنانية رشا الخولي.

ونشرت سيرين أخيراً صورة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي في البدلة التي صممتها رشا، وعلقت عليها قائلةً: “الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقراً، ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة”.

واستطاعت الخولي في عملها إظهار المرأة العاملة وربّة الأسرة بأبهى حلّة، وأن تكسر صورة المرأة الجميلة النمطية على مواقع التواصل الإجتماعي، لتصبح واحدة من أهم المدوّنات في لبنان والوطن العربي، وتعمل الأخيرة على صبّ تركيزها من خلال تصاميمها على إظهار صيحات الموضة التي تناسب المرأة، فبرأيها العناية بالمظهر الخارجي يساعد كثيراً لتعزيز الثقة بالنفس.

الجدير ذكره أن الخولي بدأت مسيرتها كمدونة موضة وحالياً كمصممة أزياء من خلال ماركتها المعتمدة “RASH”.

سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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