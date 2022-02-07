سيرين عبد النور: "كأنو هالعالم غير صالح للصغار"

على ضوء حملة التعاطف الواسعة مع الطفل المغربي ريان الذي توفّي بعد سقوطه في بئر عميق وبقائه فيه خمسة أيام قبل انتشاله منه، عبّرت النجمة سيرين عبد النور عن حزنها عليه.

ونشرت صورة له عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي علّقت عليها بهذه الكلمات المؤثرة: “ما في كلام بعبر عن الحزن يللي بقلبنا شو هالصدمة كان عنا امل كبير برجوع ريان لأهله بخير وسلامة وبعد لحظة من اخراجه من البئر المشؤوم اعلنو وفاته وخيبة امل ووجع قلب عشناه جميعاً، بالاول فكرت حالي فهمت غلط ما استوعبت شو اسمعت”.

وختمت: “الله يرحمك يا ملاكنا الصغير ويرحم كل طفل عانا على هالارض شي حروب شي اختطاف شي عنف واغتصاب وقلة مسؤولية تجاه الطفولة. فعلاً وكأنو هالعالم غير صالح للصغار هني الكبار وما عم يعرفو يعيشو فيه”.

يذكر أنه أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتاً من البئر التي ظل عالقاً فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي.