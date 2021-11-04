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سيرين عبد النور: لا تجادل حمار

4 - نوفمبر - 2021
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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استعانت الفنانة سيرين عبد النور بقصة قرد كان يجادل الحمار، فحكم عليه ليس لأنّه أخطأ إنّما لأنّه جادل الحمار.

وكتبت: “ليس كل ما يقال بحقك يستحق الرد لهذا السبب”، بإشارة منها الى خطئ المجادلة مع الحمار، ما اعتبره البعض “لطشة” لأحدهم.

وكانت كتبت في تغريدة أخرى: “لا يهمني من يتكلم وراء ظهري، يكفيني أنه يخرس عندما يراني”.

يذكر أنه نعت الفنانة سيرين عبد النور، الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتبت سيرين عبر حسابها الرسمي عبر إنستغرام: “‏‏الله يرحمك ويظل صوتك الجبار خالد في ذكريات جمهورك ومحبينك في عالمنا العربي”.

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