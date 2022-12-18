الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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سيطرة أرجنتينية على الجوائز الفردية في كأس العالم

منذ 16 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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سيطر منتخب الأرجنتين على الجوائز الفردية في كأس العالم 2022 بقطر، عقب تتويجه باللقب على حساب فرنسا.

منتخب الأرجنتين حقق اللقب المونديالي بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

وخلال مراسم التتويج، كان لمنتخب الأرجنتين نصيب الأسد، حيث بدأت بفوز إينزو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر.

إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين توج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعد مستواه الاستثنائي، خاصة دوره في ركلات الترجيح خلال مواجهتي هولندا بربع النهائي وفرنسا في النهائي.

ميسي نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد تسجيله 7 أهداف وصناعته لـ3، وهي المرة الثانية التي يحصدها بعد مونديال البرازيل 2014.

الاستثناء كان كيليان مبابي مهاجم فرنسا، بعدما حصد الحذاء الذهبي كهداف لمونديال قطر بواقع 8 أهداف.

يذكر أن منتخب الأرجنتين حقق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 1986.

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