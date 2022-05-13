الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيف نبيل إلى العالمية بحلة جديدة.. فما علاقة لعبة "PUBG"؟

13 - مايو - 2022
آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 6:27 مساءً
سيف نبيل

سيف نبيل

A A A
طباعة المقال

في خطوة غير مسبوقة، أعلن النجم العراقي سيف نبيل أنه أصبح الوجه الإعلاني للعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم، وذلك من خلال إطلاق فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “لا تلعب وياي”.

أغنية “لا تلعب وياي””هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، اما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج حسام الحسيني.

وظهر سيف نبيل في الكليب بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع اللعبة التي تحظى برواج واسع في الوطن العربي، حيث رصدت له ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان العراقي الشهير وهذا التعاون العالمي مع لعبة PUBG.

أعلن سيف نبيل عن صدور فيديو كليب “لا تلعب وياي”من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “وأخيراً اصبح بامكانكم مشاهدة اغنيتي الجديدة لببجي موبايل “لا تلعب وياي” على قناتي الرسمية في اليوتيوب”.

وحصدت أغنية “لا تلعب وياي “تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً نسبة مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة، وحرص محبو سيف نبيل من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته.

يذكر أن الفنان سيف نبيل أطلق أغنية “لا تلعب وياي” على جميع المواقع الموسيقية وقناته في موقع “وتيوب” بالتعاون مع لعبة “PUBG”.

    المزيد من منوعات

    فادي أبي سمرا
    فادي أبي سمرا لصوت بيروت إنترناشونال: ردة فعل الناس تجاه شخصيتي في "من إلى" فاجأتني
    حادثة شد شعر كوكوريا لاعب تشيلسي
    حكم فيديو مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير يقرّ بخطئه في حادثة "كوكوريا"
    كاسيميرو
    ريال مدريد يحدد بديل كاسيميرو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    الدولار
    لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟