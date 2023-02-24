الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيلينا غوميز تعتزل... والسبب؟

منذ 36 دقيقة
سيلينا غوميز

سيلينا غوميز

A A A
طباعة المقال

بعد مرور ساعات على تربّعها على عرش موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” لكونها المرأة الأكثر متابعة، أعلنت النجمة العالمية سيلينا غوميز أنها ستبتعد عن السوشال ميديا.

وظهرت المغنية في فيديو على حسابها في “تيك توك”، وهي تقول لمتابعيها ما يلي: “سآخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سخيف بعض الشيء، وأنا أبلغ من العمر 30 عامًا وكبيرة ما يكفي على هذه الأمور. لكني أحبكم كثيرًا وسأعود عاجلاً وليس آجلاً”، وتابعت: “سآخذ استراحة من كل شيء”.

ويبدو أن غوميز اتّخذت هذا القرار بعد الكثير من المشاكل التي تعرضت لها أخيرًا على أثر ربط المتابعين للكثير من مواقف النجوم على أنها تنمر على النجمة سيلينا غوميز، إضافة إلى الحديث عن وزنها الزائد.

وخلال حديثها في البث المباشر، تطرقت غوميز للانتقادات الأخيرة التي واجهتها بعد زيادة وزنها بشكل كبير.

وقالت: “أنا لست عارضة أزياء ولن أكون أبدًا”، كما طلبت من متابعيها الذين لا يعجبهم ذلك أن يرحلوا.

    المزيد من منوعات

    النجم البرازيلي مارسيلو
    مارسيلو أسطورة ريال مدريد يعود إلى فلومينيسي
    ماركوس راشفورد
    راشفورد مهدد بالغياب عن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
    كرة السلة
    لبنان يخسر أمام الفلبين.. والمواجهة مع نيوزيلندا "مفصليّة"

    الأكثر قراءة

    ماريتا الحلاني
    بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
    تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
    من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية
    الفضاء- تعبيرية
    ظاهرة فلكية تشهدها السماء اليوم.. يمكن رؤيتها بالعين المجردة