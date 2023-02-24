سيلينا غوميز تعتزل... والسبب؟

بعد مرور ساعات على تربّعها على عرش موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” لكونها المرأة الأكثر متابعة، أعلنت النجمة العالمية سيلينا غوميز أنها ستبتعد عن السوشال ميديا.

وظهرت المغنية في فيديو على حسابها في “تيك توك”، وهي تقول لمتابعيها ما يلي: “سآخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سخيف بعض الشيء، وأنا أبلغ من العمر 30 عامًا وكبيرة ما يكفي على هذه الأمور. لكني أحبكم كثيرًا وسأعود عاجلاً وليس آجلاً”، وتابعت: “سآخذ استراحة من كل شيء”.

ويبدو أن غوميز اتّخذت هذا القرار بعد الكثير من المشاكل التي تعرضت لها أخيرًا على أثر ربط المتابعين للكثير من مواقف النجوم على أنها تنمر على النجمة سيلينا غوميز، إضافة إلى الحديث عن وزنها الزائد.

وخلال حديثها في البث المباشر، تطرقت غوميز للانتقادات الأخيرة التي واجهتها بعد زيادة وزنها بشكل كبير.

وقالت: “أنا لست عارضة أزياء ولن أكون أبدًا”، كما طلبت من متابعيها الذين لا يعجبهم ذلك أن يرحلوا.