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سيلينا غوميز ونسخة جديدة من فيلم Working Girl

منذ 34 دقيقة
سيلينا غوميز

سيلينا غوميز

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بعد مرور أكثر من 34 عاماً على عرضه، تستعد ستوديوهات “20th Century Studios”، لإحياء فيلم الدراما الشهير “Working Girl”، وتقديم نسخة جديدة منه.

وتشارك النجمة العالمية الشابة سيلينا غوميز في إنتاج النسخة الحديثة من فيلم “Working Girl”، التي لم يتم وضع شكلها النهائي أو الاستقرار على الأبطال.

فيلم “Working Girl”، الذي عرض عام 1988، يحكي عن سكرتيرة طموحة تبلغ من العمر 30 عامًا في جزيرة ستاتن، تدعى “تيس ماكجيل”، التي تنتهز فرصة غياب مديرتها (كاثرين باركر)؛ لتحل محلها للقيام بصفقة كبيرة جدًا مع سمسار الاستثمار (جاك ترينر)، من أجل تغيير حياتها، وتصبح سيدة أعمال كبيرة في مدينة الأعمال (نيويورك)، لكن تتعقد وتتشابك الأمور بعد عودة مديرتها بشكل مفاجئ.

وحقق فيلم “Working Girl” نجاحاً كبيراً منذ طرحه عام 1988، حيث حصد العمل أكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وحصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما في ذلك: أفضل فيلم، وأفضل مخرج.

الفيلم من إخراج مايك نيكولز، ومن بطولة ميلاني غريفيث، وهاريسون فورد، وسيغورني ويفر، وأليك بالدوين.

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