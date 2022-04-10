“سيناريو درامي”.. فوز قاتل لـ برشلونة!

حقق برشلونة، انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 31 من الليجا.

وسجل لبرشلونة أوباميانج، وبيدري، ولوك دي يونج، في الدقائق 59 و63 و(90+2)، بينما سجل لليفانتي موراليس وميليرو، من ركلتي جزاء في الدقائق

52 و82.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة فقط.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد خوسيه لويس موراليس كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر، في الدقيقة 2.

وجاء الرد من برشلونة، بتسديدة قوية عبر الهولندي فرينكي دي يونج، مرت أعلى مرمى ليفانتي في الدقيقة 3.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لليفانتي، إثر تدخل عنيف من داني ألفيس مدافع برشلونة على سون لاعب ليفانتي، وانبرى خوسيه لويس موراليس للتنفيذ، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 52.

وعاد حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء أخرى لليفانتي، إثر وجود لمسة يد على إريك جارسيا مدافع برشلونة داخل منطقة الجزاء، وانبرى هذه المرة روجر مارتي للتنفيذ، لكنه أهدرها، حيث سدد في الزاوية اليمنى ونجح تير شتيجن حارس برشلونة في التصدي لها، في الدقيقة 56.

ونجح أوباميانج في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر عثمان ديمبلي وصوب كرة رأسية أسفل يسار حارس ليفانتي.

وسجل بيدري الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 63، حيث تلقى تمريرة من زميله جافي داخل المنطقة، وسدد أسفل يمين الحارس داني كارديناس.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة لليفانتي، بسبب عرقلة من البديل كليمونت لينجليت على داني جوميز، وانبرى للتنفيذ جونزالو ميليرو وسجلها

بنجاح أسفل يمين المرمى، ليمنح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

واقتنص البديل لوك دي يونج مهاجم برشلونة، الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 92، ليمنح البارسا 3 نقاط ثمينة.