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شائعات الخطوبة تلاحق كريس جينر... إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
كريس جينر

كريس جينر

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أثارت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر، 67 عامًا، شائعات خطوبة جادة عندما شاركت صورة عبر “ستوري” حسابها على “إنستغرام” وهي ترتدي خاتمًا ضخمًا من الألماس. وفي الصورة، كانت جينر تضع يدها فوق يد صديقها كوري غامبل البالغ من العمر 42 عامًا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Daily Mail، ليس لدى جينر أي خطط للزواج في أي وقت قريب مع صديقها غامبل، ومن المحتمل ألا تتزوج أبدًا منه لأنها تعتقد أن الأمور لن تنتهي بشكل جيد إذا انتهى بهما الأمر بالحصول على الطلاق.

وأصرّ مصدر مقرب من الأم الشهيرة -التي تزوجت مرتين في الماضي- لموقع DailyMail.com أن الخاتم الذي كانت ترتديه ليس خاتم خطوبة، مضيفًا أن كريس لديها هذا الخاتم منذ ثلاث سنوات وارتدته مرات لا تُحصى.

وأضاف المصدر: “كريس ليست مخطوبة لكوري، وليس لديها خطط لذلك. إنها حقًا ليست بحاجة للزواج منه لأن لديها بالضبط ما تريده معه الآن. لا تريد كريس وضع أي شيء على الورق فيما يتعلق بعلاقتهما لأنها تعلم أنه إذا انتهت علاقتهما، فلن تنتهي بشكل جيد إذا كانا متزوجين”.

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