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شاب بفاجئ والديه بالقفز من الطائرة في ايرلندا.. بالفيديو

منذ 3 ساعات
القفز المظلي- تعبيرية

القفز المظلي- تعبيرية

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في واقعة غريبة من نوعها ترك شاب أسترالي والديه العجوزين في ذعر بعدما أجرى معهما مكالمة فيديو أثناء قفزه من الطائرة.

وأجرى شاب أسترالي يدعى “روجر رايان” مقيم في أيرلندا، مكالمة فيديو مفاجأة مع والديه صور فيها نفسه وهو يقفز من طائرة على ارتفاع 14000 قدم ويهبط بالمظلة إلى الأرض مما أفزع والديه.

ومن الواضح أن والديه لم يكن لديهما أدنى فكرة عن مكان وجوده، وقال روجر قبل أن يقفز من الطائرة: “حسناً، سأقفز من الطائرة الآن، لذا سأتحدث معكم بعد ثانية”.

يمكن سماع والدته وهي تصرخ في صدمة وذهول: “أوه لا، إنه يقفز من الطائرة.”، ثم قال والده: “اعتقدت أنه كان في حافلة”، حيث انطلق ابنه ومدرب القفز بالمظلات عبر السحاب.

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