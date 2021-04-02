شاب عراقي يقتل امرأة بريطانية ويقطعها بوحشية!

ارتكب طالب لجوء عراقي (24 عاماً) جريمة قتل مروّعة بحق امرأة بريطانية، قبل أن يقطعها 7 أجزاء بطريقة وحشية. وأزهق عزام روح ضحيته لورين كوكس، البالغة من العمر 32 عاماً، في أيلول الماضي بغرفة يسكنها في مدينة إكستر، جنوب غربي إنكلترا، وفق ما جاء في موقع “سكاي نيوز”.

عمد عزام إلى رمي ملابس لورين في الغابات والقمامة لإخفاء جريمته، واستخدام خط (شريحة) هاتفها الذكي لإقناع أصدقائها بأنها لا تزال على قيد الحياة. واخترق حسابات لورين على مواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال رسائل للأهل والأصدقاء، محاولاً تقليد أسلوب القتيلة في محادثاتها.

توصّلت الشرطة بعد الإبلاغ عن اختفائها إلى مقطع فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يظهر لورين برفقة عزّام، الأمر الذي وضعه في دائرة الاتهام، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأدين عزام، بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع في محكمة بلدة إكستر في إنكلترا، بارتكاب جريمة قتل من قبل هيئة محلفين، وتطلّب الأمر ست ساعات من المداولات.

ويعتقد أنّ لورين قد تعرضت للاختناق، بعدما شوهد قميصها وهو موضوع في فمها، عند اكتشاف الجثة.