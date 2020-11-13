شاب يخدع عمرو أديب و”يغسل دماغ” بسمة وهبة … هذا ما حصل معهما في دبي

تحاول الإعلامية المصرية استعادة حياتها الطبيعية بعد معاناة طويلة مع المرض، وشاركت وهبة جمهورها حادثة حصلت معها في دبي، أثناء قيامها بشراء حذاء لابنها الذي يعيش في السعودية، حيث قابلها بائع مصري أدهشها بقدرته على إقناعها بشراء المزيد على الرغم من عدولها عن قرار الشراء.

وفي التفاصيل، نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو عبر قناتها على موقع “يوتيوب”، بعنوان “مصري خدعني أنا وعمرو أديب في دبي”، مشيرة إلى أنه قام بغسيل مخ لها، وأكدت أنها وعمرو أديب سوف ينتقمان منه.

وروت بسمة وهبة في الفيديو حكايتها مع الشاب المصري، قائلة “إنها تشتاق لرؤية أولادها حيث تتواجد حاليا في دبي، وبسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لم تتمكن من رؤيتهم منذ فترة، فاتصلت بنجلها بالسعودية وسألته عن احتياجاته فطلب منها نوع حذاء معين”.

أضافت أنها “وجدت أن الحذاء الذي طلبه نجلها ثمنه مرتفع فترددت في شرائه، ولكن البائع وهو شاب مصري أقنعها بطريقة سريعة أن تشتري اثنين منه بدلا من واحد”.

وأوضحت أنه “قام بعمل غسيل مخ لها وأقنعها بالشراء في 3 ثواني وربع، رغم أنه من الصعب أن تقتنع بشيء بتلك السهولة”.

وتابعت قائلة “عرفت أن عمرو أديب كان موجودأ، وقولت لهم الولد ده شاطر جدا أوعوا تسيبوه ده أقنعني أشتري وأنا ما كنتش هشتري، قالوا لي وعمل كدة أيضا مع عمرو أديب، فأحنا لازم أنا وعمرو أديب ننتقم منك”.

وأشارت بسمة وهبة إلى أنها فخورة بهذا البائع الشاب المصري المكافح، مشيرة إلى أنها مصرة على تقديمه للناس لأنه نموذج مشرف للشباب.

يذكر أن بسمة وهبة سافرت إلى لندن، الفترة الماضية، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة بالإضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا تمكن من تشخيص حالتها.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، شاركت بسمة وهبة، مقطع فيديو مع جمهورها تطمئنهم من خلاله على صحتها بعد خضوعها لعملية في لندن، موضحة أنها ترغب في العودة إلى مصر.