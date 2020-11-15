شاب يقتل صديقه بسبب لعبة “ببجي”

تعتبر الألعاب الإلكترونية الهدف الأول للكثير من الشباب من أجل التسلية والترفيه، لكنها فى نفس الوقت قد يكون لها جانب سلبى آخر قد يصل إلى حد ارتكاب الجرائم والقتل فى بعض الأحيان.

أعلنت شرطة محافظة أربيل، في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، القبض على متهم بقتل صديقه؛ إثر خلاف بشأن لعبة ”بوبجي“.

وقالت الشرطة في بيان، إن ”بلاغا ورد حول جريمة قتل حدثت في منطقة نوروز- أربيل، وقد وصلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث على الفور“.

وأضافت، أن ”القوة ألقت القبض على مشتبه به بتهمة قتل مدني يدعى محمد إسماعيل فرحان في شارع نوروز“.

وأشارت إلى أن ”المتهم اعترف بارتكاب جريمة قتل شخص كان صديقا له؛ بسبب كارت تعبئة لعبة بوبجي، حيث سيُسلم المتهم إلى القضاء لمحاكمته بموجب المادة 405 من قانون العقوبات“.