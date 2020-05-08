شاحنات لتخزين جثث كورونا في نيويورك

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افتتحت نيويورك مشرحة ضخمة في بروكلين، باستخدام شاحنات مبردة، لتخزين الجثث، في وقت تواصل فيه المدينة الأميركية المكافحة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المشرحة أقيمت في منتزه صن ست الشهير، مشيرة إلى أن هذا الحل سيخفف الضغط على منظمي الجنازات، الذين يعانون من عدد الموتى الكبير من جراء “كوفيد-19”.

وبلغ عدد الوفيات في مدينة نيويورك حتى الآن أكثر من 14000، مع 5300 حالة وفاة أخرى محتملة.

وقال مكتب رئيس مركز الفحص الطبي إن المشرحة تقع على رصيف شارع 39 في بروكلين، مضيفا أنه تم الاعتماد على أكثر من 50 شاحنة مبردة لتخزين الجثث.

من جهته، ذكر متحدث باسم مكتب رئيس البلدية أن العديد من الشاحنات فارغة حاليا، ولكن يجب أن تكون جاهزة.

وأبرز المتحدث أن الشاحنات لن تضم ضحايا كورونا فقط.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، فإن دور الجنائز باتت غير قادرة على تخزين الجثث، كما أنه من الصعب تنظيم عدد كبير من الجنائز في اليوم، لذلك تم اللجوء إلى حل التخزين في الشاحنات المبردة.

ورفض في وقت سابق مسؤولون أميركيون تنظيم جنائز جماعية، قائلين إنه “سيتم التعامل مع كل جسد بكرامة”.