شارة مسلسل "ولاد العم" بصوت يارا

تؤدي الفنانة اللبنانية يارا شارة مسلسل “ولاد العم” المغربي، المرتقب عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021.

ويحمل مسلسل “ولاد العم” توقيع المخرج، إبراهيم الشكيري، وتصور أحداثه بمدينة الدارالبيضاء، ويجمع عددا من الممثلين يتقدمهم عزيز داداس، وفاطمة خير، وربيع القاطي وعبد الله ديدان، وسعيد آيت باجا، ونعيمة بوحمالة، وآخرين.

وتدور قصة المسلسل الجديد، حول قصة حب قوية، ويوميات عائلتين تجمع بينهما مجموعة من النقاط المشتركة.

يذكر أن يارا قد سبق وغنت الشارة في العديد من المسلسلات منها “دنيا مشفنهاش” تتر مسلسل “نصيبي وقسمتك”.