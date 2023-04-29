شارل لوكلير يتعرض لحادث سير

تعرض شارل لوكلير سائق فيراري لحادث في لفته الأخيرة لكنه سينطلق من المركز الأول في أول سباق سرعة مستقل في جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات السبت.

واكتمل الانطلاق من المركز الأول للسائق القادم من موناكو الذي سينطلق أيضا من المقدمة في سباق الغد بعد تصدره للتجارب أمس الجمعة 28\4\2023.

وسينضم المكسيكي سيرجيو بيريز إلى لوكلير في الصف الأول في سباق السرعة بينما يأتي زميله في فريق رد بول ماكس فرستابن متصدر البطولة في المركز الثالث وجورج راسل سائق مرسيدس في المركز الرابع.

وحصة التجارب التأهيلية اليوم قائمة بذاتها بعد موافقة الفرق عليها الأسبوع الماضي لتحل محل التجارب الأخيرة.

ويحصل الثمانية الأوائل في سباق السرعة على نقاط.