شارل لوكلير يقود فيراري للهيمنة على أول مركزين في تجارب إسبانيا

قاد شارل لوكلير فيراري للهيمنة على أول مركزين في التجارب الحرة الأولى بجائزة إسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة بعد أن أجرى الفريق الإيطالي تحديثات لتحسين الأداء.

وقطع متصدر بطولة العالم أسرع لفة في حلبة قطالونيا خلال دقيقة واحدة و19.828 ثانية وسط أجواء حارة بينما احتل زميله الإسباني كارلوس ساينز المركز الثاني بفارق 0.079 ثانية.

وكان المركز الثالث من نصيب ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب بفارق 0.336 ثانية عن القمة.

ويتفوق لوكلير بفارق 19 نقطة عن فرستابن بعد خمسة سباقات بينما يتصدر فيراري بطولة الصانعين بفارق ست نقاط.

وفاز فرستابن في آخر سباقين ليعطل تقدم منافسه المنتمي لموناكو بعد إجراء رد بول تعديلات لتحسين الأداء.

وقال لوكلير “المنافسة متقاربة منذ بداية الموسم وفي كل مرة كان رد بول يتطور واقترب أكثر واعتقد أنهم في المقدمة قليلا خاصة فيما يتعلق بالسرعة بالسباقات”.

وأضاف “أتمنى أن يكون التحسن كافيا بالنسبة لنا للسيطرة على القمة”.

وحقق فرستابن ثلاثة انتصارات بسباقات الموسم الجاري مقابل فوزين للوكلير.

وجاء جورج راسل في المركز الرابع مع مرسيدس فيما احتل زميله لويس هاميلتون المركز السادس وبينهما حل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق ألبين بالمركز الخامس.

وخاض نيك دي فريز بطل فورمولا ئي وسائق مرسيدس الاحتياطي أول انطلاقة أسبوع بالبطولة بدلا من التايلاندي أليكس ألبون مع وليامز في التجارب واحتل المركز 18 لكنه كان أسرع من الكندي نيكولاس لطيفي الذي يشارك بانتظام.