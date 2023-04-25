شاكيرا "امرأة العام"... ولهذه الأسباب تستحق التكريم!

سيتم تكريم الفنانة العالمية شاكيرا بلقب “امرأة العام” في Billboard خلال حفلة “Mujeres Latinas en la Música” أو “المرأة اللاتينية في الموسيقى”، في أول حفلة موسيقية لاتينية على الإطلاق. وسيتم تسجيل العرض الموسيقي الخاص لمدة ساعتين، والذي سيشمل أيضاً تكريم النساء اللاتينيات في الموسيقى، في مركز Watsco في ميامي في 6 أيار.

تحتفل Mujeres Latinas en la Música، وهي الأولى من نوعها في مجال الموسيقى اللاتينية، بالفنانات اللاتينيات والمبدعات اللاتي يعملن بشكل استباقي من أجل التغيير الإيجابي والإدماج والمساواة بين الرجل والمرأة في صناعة الموسيقى. كما ستحصل النجمات آنا غابرييل، إميليا، إيفالونا، جويو، وثاليا على جوائز خاصة في حفلة الافتتاح التي ستقدمها “بيلبورد” مع Telemundo.

ويأتي تكريم النجمة في أعقاب عام استثنائي شهد تحطيمها للأرقام القياسية مع أكبر ظهور باللغة الإسبانية للمرة الأولى في عام 2022 (أغنية Monotonía). بعد ذلك، في كانون الثاني 2023، ظهرت أغنية “Shakira: BZRP Music Sessions # 53” للمرة الأولى في المركز التاسع على مخطط Billboard’s Hot 100، مما جعلها أول امرأة تصل إلى المراكز العشرة الأولى على الرسم البياني بأغنية باللغة الإسبانية.

صنعت Sessions التاريخ أيضاً باعتبارها المسار اللاتيني الأكثر بثاً في 24 ساعة في تاريخ Spotify والمسار اللاتيني الأكثر مشاهدة على YouTube في 24 ساعة مع أكثر من 63 مليون مشاهدة، وحطمت 14 موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقالت ليلى كوبو، كبيرة مسؤولي المحتوى في Billboard: “شاكيرا هي المرأة المطلقة في الموسيقى. بفضلها، تم تمكين النساء اللاتينيات في جميع أنحاء العالم لكتابة وأداء الموسيقى الشخصية بعمق. لقد أنشأت حركة بمفردها، ولا تزال ذات صلة أكثر من أي وقت مضى اليوم، بنعمة وتقاليد عميقة في العطاء، وموهبة هائلة. إنها تعريف المرأة في الموسيقى”.

قال رونالد داي، رئيس إستراتيجية الترفيه والمحتوى في Telemundo: “لعبت شاكيرا دوراً محورياً في تشكيل المشهد النابض بالحياة والمتنوع للموسيقى اللاتينية والموسيقى بشكل عام طوال حياتها المهنية. لقد كسر شغفها وموهبتها وإبداعها الحواجز ومكَّنت الأجيال من احتضان هويتنا من خلال الموسيقى، ونحن فخورون للغاية بالتعرف عليها باعتبارها سيدة العام في هذا المجال”.