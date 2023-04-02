شاكيرا تبدأ حياة جديدة فى الولايات المتحدة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن شاكيرا ستبدأ حياتها الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية مع طفليها بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن بدأت مواعدة رجل غير معروف فى المدينة الأمريكية ميامى.

ووفقا لموقع “ديلى ميل” البريطانية، كانت تسعى المغنية وكاتبة الأغانى الكولومبية شاكيرا، للانتقال إلى ميامى مع ولديها ميلان، 10 أعوام، وساشا، ثمانية أعوام، بعد انفصالها عن والد الأطفال جيرارد بيكيه، 36 عامًا.

قال موقع فانيتاتيس الإسبانى الشهير لعروض الترفيه، الجمعة، إن شاكيرا أبلغت المقربين منها والمسعفين الذين كانوا يعتنون بوالديها المسنين أنها ستغادر إسبانيا نهائياً بحلول نهاية الأسبوع.

ذكر جزء كبير من دائرة المغنية المقربة أنهم يعرفون بالفعل أنها ستغادر، حيث توقف الأطفال عن المشاركة فى الأنشطة الترفيهية مثل لعبة البيسبول منذ بعض الوقت، كما أشاروا أنها على علاقة بشخص جديد لم يكشف عنه بعد، وذكرت الصحيفة أيضًا أن الأطفال لن يعودوا إلى مدارسهم بعد عطلة عيد الفصح.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن المغنية العالمية شاكيرا، حققت – فى وقت سابق – 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس، وذلك من خلال أغنيتها مع الدي جي الأرجنتيني بيزاراب ، Music Sessions Vol. 53، ليصل رصيد شاكيرا في الموسوعة العالمية لـ 14 رقمًا قياسيًّا.

وحسب ما أعلن موقع غينيس نجحت أغنية شاكيرا في تحقيق أربعة أرقام قياسية، تمثلت في، الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة (63 مليون)، أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على موقع YouTube، الأغنية اللاتينية الأكثر استماعًا على Spotify في 24 ساعة، (14.93 مليون)، الأغنية اللاتينية الأكثر بثًّا على Spotify في أسبوع واحد (80.6 مليون).

وتسلمت شاكيرا، شهادات 4 أرقام القياسية الجديدة، خلف كواليس مقابلتها في برنامج جيمي فالون، الذي أذيع مساء الجمعة، حيث حلت ضيفة علي البرنامج بصحبة الدي جي الأرجنتيني.

وظهرت شاكيرا، في برنامج The Tonight Show، مع جيمي فالون، بصحبة الدي جي، الأرجنتيني بيزاراب ، ليغنيا أغنيتهم الشهيرة 53 Music Sessions، التي إطلاقها مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا حول العالم.