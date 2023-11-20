الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"شاكيرا" تتوصل لتسوية تنقذها من السجن بتهمة الاحتيال الضريبي

منذ ساعة واحدة
المغنية الكولومبية شاكيرا

المغنية الكولومبية شاكيرا

A A A
طباعة المقال

توصلت نجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا، الاثنين، إلى تسوية مع ممثلي الادعاء العام لتفادي محاكمتها في برشلونة بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بقيمة 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار) بين عامي 2012 و2014.

وفي إطار الاتفاق، وافقت شاكيرا على الاتهامات وعلى سداد غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.3 مليون يورو (حوالي 8 ملايين دولار).

وقال القاضي خلال أول جلسة استماع إنها وافقت أيضا على سداد غرامة أخرى بقيمة 438 ألف يورو لتفادي عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.

ووجه القاضي خوسيه مانويل ديل أمو سانتشيث سؤالا هو “هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي طُلبت؟”، لتجيب شاكيرا “أجل”.

وتعهدت المغنية في السابق بأنها ستكافح ما وصفتها بأنها اتهامات زائفة. ولشاكيرا أيضا تحقيق معلق آخر مع السلطات الإسبانية بشأن التهرب الضريبي.

وسعى مكتب الادعاء العام إلى الحكم بسجنها ثماني سنوات واسترداد الضرائب التي يقول المكتب إنها مستحقة عليها.

    المزيد من منوعات

    تايلور سويفت
    تايلور سويفت ترجئ حفلها بسبب الحرارة الشديدة ووفاة معجبة
    مبيد الأعشاب "راوند اب" الذي تنتجه شركة باير
    1.56 مليار دولار.. غرامة أمريكية على شركة باير بسبب مبيد الأعشاب "راوند اب"
    قبعة ذات قرنين يُعتقد بأنها كانت مملوكة لـ نابليون بونابرت
    بيع قبعة نابليون بونابرت في مزاد بباريس.. لن تصدق كم بلغ سعرها!؟

    الأكثر قراءة

    سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
    سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
    اللواء عباس إبراهيم
    عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
    حفل الموسيقى في ريعيم
    هآرتس: طائرة حربية إسرائيلية قصفت المستوطنين المحتفلين بغلاف غزة في 7 أكتوبر