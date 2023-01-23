شاكيرا تحقق أرباحاً قياسية من أغنية بيكيه "المهينة"

رغم الجدل الكبير الذي أثارته المطربة الكولومبية شاكير بعد إطلاقها أغنية وجهت فيها إهانات إلى صديقها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل، إلا أن الأغنية حققت أرباحا غير متوقعة.

وأطلقت شاكيرا مؤخراً أغنية “Out of Your League” بالاشتراك مع مطرب الراب الأرجنتيني “بيزاراب”، وقد وصفت كلماتها من قبل الصحافة الإسبانية بالمهينة لبيكيه.

الأغنية شهدت تلميحات وكلمات جارحة من شاكيراً نحو اللاعب المعتزل مؤخراً، منها: “أنثى الذئب مثلي لا تليق برجال مثلك، كنت أعلى من مستواك، أنت الآن مع واحدة من مستواك”.

ووصفت المطربة الكولومبية بيكيه بأنه استبدل سيارة باهظة الثمن بأخرى أقل بكثير وكذلك الأمر بالنسبة للساعات.

وكشفت محطة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية أن الأغنية التي أطلقتها شاكيراً حصدت في أشهر قليلة أكثر من 34 مليون يورو عبر نشرها على عديد من المنصات، بما فيها موقع “يوتيوب” العالمي.

وتحولت الأغنية الأخيرة من شاكيرا إلى ماكينة لصنع الأموال بسبب حساسيتها وعلاقتها بنجم كرة قدم له شعبية هائلة مثل بيكيه.

وبسبب تلك الأرباح، ستتمكن شاكيرا من مواجهة ديونها لدى وزارة الخزانة الإسبانية والتي تبلغ 14.5 مليون يورو، علماً بأنها تحدثت عن أزمة الدين في أغنيتها الأخيرة أيضاً حين قالت: “لقد تركت حماتي كجارة لي، والصحافة على الأبواب، والديون لدى الخزانة”.

ومن جانبها ينتظر أن تربح منصة الأغاني الشهيرة “سبوتيفاي” حوالي 0.037 يورو لكل عملية تشغيل للأغنية.

يذكر أن أغنية شاكيرا التي حققت رواجاً كبيراً في الفترة الماضية، استغلتها إحدى شركات السيارات العالمية وكذا شركة ساعات شهيرة في حملات إعلانية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام نادي ريال بيتيس بالاستعانة بمقطع من الأغنية الجديدة لشاكيرا للإعلان عن التعاقد مع الظهير البرازيلي آبنر فينيسيوس القادم من أتلتيكو باراناينسي.

يذكر أن بيكيه ظهر بعد طرح الأغنية بساعات قليلة بسيارة “توينجو” للرد على الكلمات اللاذعة لصديقته السابقة.