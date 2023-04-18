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شاكيرا تعود إلى منزلها في ميامي

منذ 44 دقيقة
المغنية الكولومبية شاكيرا

المغنية الكولومبية شاكيرا

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أثارت النجمة العالمية شاكيرا ضجة واسعة بعد انتشار صور لمنزلها الجديد في ميامي، بعد انتقالها للعيش هناك مع ولديها إثر انفصالها عن لاعب كرة القدم العالمي جيرارد بيكيه.

ويقع منزل شاكيرا على شاطئ ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، ويحيط به منزل كل من جينيفر لوبيز، ريكي مارتن والممثل مات ديمون ويتميز بإطلالة مميزة ومباشرة على الخليج.

يتألف المنزل، الذي وصفه الجمهور بالمتواضع، 6 غرف نوم، 8 حمامات، صالة رياضة، مسبح ومنتجع، مطبخ مُطل على الحديقة الداخلية، بالإضافة لجناح كامل للتسلية يضم سينما ومسرح، وتبلغ مساحته حوالي 1000 متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن المنزل عرض للبيع عام 2018 لأن شاكيرا نادراً ما كانت تأتي إليه بسبب عيشها مع عائلتها في برشلونة، إلا أنها تراجعت بعد فترة عن هذا القرار.

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