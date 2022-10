شاكيرا: قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات

أعربت المغنية العالمية شاكيرا عن تضامنها مع الاحتجاجات المتواصلة في إيران، معلنة دعمها للمرأة الإيرانية في هذه الظروف الصعبة.

ونشرت شاكيرا صورة مهسا أميني على حسابها على “تويتر” وكتبت مغردة: “قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات وكل من يناضل من أجل حرية التعبير”.

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية، الثلاثاء، يوماً جديداً حيث اتسعت رقعتها في مختلف المدن الإيرانية، في أسبوعها الرابع، بعد أن أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق”.

هذا واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران اليوم، كما كثفت السلطات الإيرانية من حملة الاعتقالات ضد المحتجين.

My heart is with Mahsa Amini’s family and with the women and schoolgirls of Iran and all those fighting for freedom of expression. #MahsaAmini pic.twitter.com/PbFBMTcP6W

