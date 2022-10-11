الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاكيرا: قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات

منذ 18 دقيقة
شاكيرا

شاكيرا

A A A
طباعة المقال

أعربت المغنية العالمية شاكيرا عن تضامنها مع الاحتجاجات المتواصلة في إيران، معلنة دعمها للمرأة الإيرانية في هذه الظروف الصعبة.

ونشرت شاكيرا صورة مهسا أميني على حسابها على “تويتر” وكتبت مغردة: “قلبي مع عائلة مهسا والنساء وفتيات المدارس الإيرانيات وكل من يناضل من أجل حرية التعبير”.

ودخلت الاحتجاجات الإيرانية، الثلاثاء، يوماً جديداً حيث اتسعت رقعتها في مختلف المدن الإيرانية، في أسبوعها الرابع، بعد أن أطلقت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني على يد ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق”.

هذا واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران اليوم، كما كثفت السلطات الإيرانية من حملة الاعتقالات ضد المحتجين.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من منوعات

فريق توتنهام
عودة كولوسيفسكي لاعب توتنهام إلى التدريبات
ضغوط العمل تزيد من ارتفاع هرمونات التوتر
اليكم 5 طرق للسيطرة على انفعالات وضغوط العمل
عمرو مصطفى وعمرو دياب
بعد الخلاف.. عمرو مصطفى يهنئ الهضبة بعيد ميلاده

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال