شام الذهبي تحتفل بزفافها على أحمد هلال.. "صور"

احتفلت شام الذهبى ابنة المطربة السورية أصالة، بحفل زفافها امس علي رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وكانت قد نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، صوراً جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها علي “انستغرام”، وعلقت شام الذهبي علي الصور قائلة :” i can now officially call you جوزي “.

ونشر خبير المكياج بسام فتوح مقطع فيديو أثناء استعداد شام لحفل الزفاف، وذلك عبر ستوري على “انستغرام”، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أولى اللقطات لـ شام بفستان الزفاف مع زوجها أحمد هلال، والتي اعتمدت مكياج بسيط يبرز جمال ملامحها وقصة شعر بسيطة كعادتها.

وكانت شام الذهبي، قد شاركت متابعيها بـعدد من الصور من عقد قرآنها، وذلك وسط أجواء عائلية حيث حرص والد شام وطليق أصالة على حضور عقد القران بجانب زوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، كما حضر الداعية مصطفى حسني، وعدد من الأصدقاء وأفراد العائلة.