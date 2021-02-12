برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

شاهدوا إيفانكا ترامب على شاطئ ميامي … كما لم ترونها من قبل

12 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 8:33 مساءً
إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب

A A A
طباعة المقال

تداولت وسائل إعلام أمريكية صورا لابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شغلت منصب مستشارة الرئيس في عهد أبيها، من أحد شواطئ مدينة ميامي الأمريكية.

ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، لأول مرة، في نشاط وصف بالخاص وغير العام، على شاطئ البحر في ميامي حيث تقيم حاليا مع عائلتها.

وانضمت إيفانكا إلى عائلتها أخيرا في فلوريدا بعد مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء ولاية والدها التي أحدثت الكثير من الجدل.

وخرجت إيفانكا ترامب إلى الشرفة في منزلها الجديد واستلقت أريكة خاصة، ما لفت أنظار المتابعين الذين التقطوا لها صورا تم تداولها بشكل واسع.

وتظهر إفانكا (39 عاما)، بحسب موقع “footwearnews” بفستان متوسط ​​الطول مخطط باللونين الأحمر والأسود دون أكمام مع خط رقبة، وارتدت نظارات شمسية كبيرة الحجم وقلادة بيضاء.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

صورة أرشيفية لرضيع
حادثة مروعة.. طبيب يبيع رضيعا عجز والديه عن دفع نفقات عملية ولادته
مريد البرغوثي
وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي
البطل حبيب نور محمدوف
تعرفوا إلى مهنة حبيب نورمحمدوف الجديدة !

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فحص كورونا
وداعا لمسحات الأنف المزعجة … اختبار بسيط للكشف عن كورونا من المنزل!
دواء Prozac
مهدئ الأعصاب Prozac يتسرب إلى الممرات المائية ويحول الأسماك إلى زومبي
كورونا لبنان
فضيحة وفيات كورونا… هكذا يموت ذويكم!