شاهدوا إيفانكا ترامب على شاطئ ميامي … كما لم ترونها من قبل

تداولت وسائل إعلام أمريكية صورا لابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شغلت منصب مستشارة الرئيس في عهد أبيها، من أحد شواطئ مدينة ميامي الأمريكية.

ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، لأول مرة، في نشاط وصف بالخاص وغير العام، على شاطئ البحر في ميامي حيث تقيم حاليا مع عائلتها.

وانضمت إيفانكا إلى عائلتها أخيرا في فلوريدا بعد مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء ولاية والدها التي أحدثت الكثير من الجدل.

وخرجت إيفانكا ترامب إلى الشرفة في منزلها الجديد واستلقت أريكة خاصة، ما لفت أنظار المتابعين الذين التقطوا لها صورا تم تداولها بشكل واسع.

وتظهر إفانكا (39 عاما)، بحسب موقع “footwearnews” بفستان متوسط ​​الطول مخطط باللونين الأحمر والأسود دون أكمام مع خط رقبة، وارتدت نظارات شمسية كبيرة الحجم وقلادة بيضاء.

Living the high life! Ivanka Trump was seen enjoying a relaxing Monday morning on the balcony outside her new #Miami home pic.twitter.com/uwRIxLBI8t

— Hans Solo (@thandojo) February 9, 2021