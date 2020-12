شاهدوا الحدث التاريخي … تشكيل أوركسترا من كل دول العالم لتسجيل أغنية

للمرة الاولى في التاريخ، تشكلت أوركسترا من كل دول العالم لتسجيل أغنية مميزة، متجاوزين الحدود الجغرافية والعواقب المالية والثقافية حتى وذلك من اجل الالتقاء في عمل فني يجمعهم تحت سقف واحد.

وصدرت اليوم الجمعة أغنية (معا شيء جميل) التي أداها (أوركسترا الأرض) والتي سُجلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معا، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين، بحسب رويترز.

وقالت أولجا انكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، وكأن “العالم كله يدا بيد”.

وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيرا من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطا موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.

وفي مايو/ أيار 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية.

I'm super excited to share this with you all! I am one of the 197 artists featured on this project. 197 countries coming together as one to make this unique @EarthOrchestra ensemble ”Together is Beautiful”

The song comes out tomorrow 4th December! #music #together #unity #peace pic.twitter.com/inVJlEEhcb

— #RegisterToVoteZambia (@SeyaFundafunda) December 3, 2020