شاهدوا الظهور الأول للفنانة يسرا بعد تعافيها من كورونا

نشرت الممثلة المصرية يسرا مقطعا مصورا لها بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي المقطع المصور الذي نشرته يسرا على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، تظهر فيه وهي تشكر زميلتها الممثلة سماح أنور، على إطلاق المهرجان باسمها هذا العام، وعبرت يسرا عن سعادتها بها ولتحقيق حلمها.

وكتبت يسرا على المقطع: “حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها”.

وأضافت: “حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات”.

وتابعت يسرا: “شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداه ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية”.