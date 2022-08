شاهدوا بركان "الجبل العظيم" ... صنع سحابة هائلة في السماء

بمساحة بلغت نحو 5 آلاف مترا مربعا، تسبب ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا، في تكون سحابة هائلة في السماء.

وانتشرت السحابة فوق جزيرة جاوة، الجزيرة الأكثر كثافة سكانية في البلاد، بحسب ما ذكرته “دويتشه فيله” اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني.

وذكرت “بي بي سي” أن السلطات لم تصدر أوامر إخلاء حتى الآن كما لم يتم رصد وقوع إصابات، في حين نبهت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث سكان القرية الذين يعيشون على منحدرات الجبل، أن يكونوا حذرين من النشاط البركاني المستمر.

ولفت تقرير “بي بي سي” إلى أن جبل سيميرو يعرف بـ “الجبل العظيم” ويعد أعلى بركان في جزيرة جاوة وواحد من أكثر البراكين نشاطا.

يذكر أن إندونيسيا تقع في المنطقة المعروفة بـ “حلقة النار” في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاط بركاني متكرر بالإضافة إلى وقوع الزلازل.

RAW: Mount Semeru, the highest volcano on Indonesia's most densely populated island of Java, spewed hot clouds as far away as 4.5 kilometer on Saturday. pic.twitter.com/V2Z6RoFC6a

— DW News (@dwnews) January 17, 2021