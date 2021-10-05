شاهدوا سيارة زلاتان الفارهة.. أهداها لنفسه في عيد ميلاده!

احتفل العملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم “ميلان” الإيطالي بعيد ميلاده الـ 40 الذي وافق يوم 3 أكتوبر.

واستغل زلاتان عيد ميلاده لإثارة الجدل كما عودنا دائماً ليهنئ نفسه بطريقة متميزة، حيث نشر النجم الملقب من قبل عشاقه بـ”السلطان” على صفحته بموقع “فيسبوك” صورة لسيارته الذهبية الفارهة من نوع فيراري معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا زلاتان”.

وتزامن ذلك مع دعوة زلاتان لجميع العاملين في مركز نادي ايه سي ميلان أو “كاسا ميلان” للاحتفال معه بعيد ميلاده، ووصف النادي بأنه بيته.

ورغم تقدم العمر باللاعب السويدي فما زال يلعب بكفاءة عالية مع ميلان رغم الإصابات، لابل تقول الإشاعات إن إدارة ميلان تريد تجديد عقد اللاعب لموسم آخر.