شاهدوا.. صاحبة أكبر حاجبين تنتقد خبراء التجميل

اشتهرت امرأة بريطانية على تطبيق “تيك توك”، بلقب أكبر حاجبين في بريطانيا، وذلك لكبر حجم حاجبيها الملفتين للأنظار، مما دفع Sammie-Jo Hailford إلى أن تنشر مقطع فيديو على TikTok، والذي أشارت خلاله إلى أنها لا تتفق مع خبراء التجميل وما يفعلوه في وجوه الناس، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وقالت البريطانية البالغة من العمر 27 عامًا من جريمسبى “أنا هنا أشرح للناس وأساعدهم على تنمية ثقتهم بأن يكونوا على طبيعتهم، وأحثهم على احتضان جمالهم الطبيعى، واحتضان الطريقة التى يريدون التعبير بها عن أنفسهم، كما أن صناعة التجميل تهدف إلى سرقة الأموال وجعل الناس مرضى نفسيين بسبب الضغوط التي تفرضها على الناس ليبدون بطريقة معينة”.

وأطلقت الفتاة البريطانية حركة باسم “إعادة تعريف الجمال”، وقالت إنها تريد من حركتها مساعدة الناس على تحسين صحتهم العقلية من خلال التخلى عن معايير الجمال المقبولة.

وعندما تصدرت Sammie-Jo عناوين الصحف لأول مرة بسبب مظهرها غير التقليدى، أوضحت أنها تستخدم الكحل السائل لرسم حاجبيها.

وقالت البريطانية إن حواجبها ساعدتها على أن تصبح مميزة بين الحشود، وتلقى الكثير من التعليقات السيئة حول مظهرها، الملفت للانتباه خاصة فى الأماكن العامة، حيث يوقفها المارة ليسألوها عن حواجبها الغريبة، وبرغم ذلك لم يدفعها هذا لأن تغير مظهرها، حيث قالت: ‘التصيد لا يؤثر على الآن، أحاول زيادة الوعى بحقيقة أن الناس يمكن أن يكونوا مختلفين”.