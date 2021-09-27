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شاهدوا لاعب إنجليزي ينقذ فريقه من الخسارة بحيلة غريبة

27 - سبتمبر - 2021
تشيلسي يحقق فوزا هاما على كريستال بالاس

تشيلسي وكريستال بالاس

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لجأ لاعب إنجليزي إلى حيلة غريبة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه إبسويتش تاون وضيفه شيفيلد وينزداي، ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، حتى ينقذ فريقه من الخسارة.

وتمثلت الحيلة في تخفي مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، خلف حارس مرمى شيفلد بايلي فاريل الذي كان يحمل الكرة في يده.

وظل مهاجم إبسويتش يتربّص بحارس المرمى في المباراة التي أقيمت، السبت الماضي، حتى أنزل الكرة إلى الأرض، ليخطفها ماكوالي بون منه.

ومرر ماكوالي الكرة حتى وصلت إلى زميله كونور تشابلين، الذي سجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليظفر فريقه بنقطة واحدة.

​ويمتلك شيفيلد وينزداي 12 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل المركز الحادي عشر، في حين يمتلك إبسويتش تاون 7 نقاط ويحتل المركز الحادي والعشرين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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