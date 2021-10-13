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شاهدوا لحظة تفجير 4 أبراج شاهقة في محطة طاقة بريطانية

منذ 12 دقيقة
بريطانيا

بريطانيا

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شهدت منطقة يوركشاير في إنجلترا عملية تفجير أجريت بمنتهى الدقة لأربعة أبراج شاهقة الارتفاع في محطة طاقة لتوليد الكهرباء متوقفة عن العمل.

وذكرت مجلة “نيوزويك” أن عملية نسف الأبراج الأربعة في محطة “إيجبورو”، شمالي يوركشاير، تمت صباح يوم الأحد الماضي.

وأوضحت المجلة أن ارتفاع كل برج من هذه الأبراج يبلغ 374 قدما، ويتكون من 11 ألف طن من الخرسانة.

وكانت هذه الأبراج الأربعة هي الأخيرة من بين 8 أبراج غير فعالة في محطة الطاقة التي كانت تعمل بالفحم.

وتأتي عملية النسف التي أطلقت أعمدة من الغبار والحطام في الهواء، كجزء من برنامج يهدف إلى إعادة تطوير الموقع.

وبدأت المحطة في إنتاج الكهرباء لأول مرة في عام 1967 واستمرت في العمل حتى تم إغلاقها في عام 2018.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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