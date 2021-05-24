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شاهد.. آخر رسالة صوتية لـ"سمير غانم" يتنبأ فيها بموته

24 - مايو - 2021
سمير غانم

سمير غانم

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غيّب الموت الفنان المصري المخضرم سمير غانم، وذلك بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالى ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

كشف موقع “الوطن” المصري، الحصول على “آخر رسالة صوتية” أرسلها الفنان المصري الشهير الراحل، سمير غانم، قبل إيداعه مستشفى “الصفا” بسبب مشكلاته الصحية.

وأشار “وطن” إلى أن هذه “الرسالة” كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر، إسلام خليل، مع بداية شهر أبريل الماضي، وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان.

وقال سمير غانم في الرسالة: “بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد انه جاي.. مش عارف، معنديش حاجة في رمضان، والصحة مكركبة شوية، بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بكذا مسلسل بس عشان كورونا”.

وتوفي سمير غانم، الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إذ كان غانم قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام من وفاته، إثر تدهور حالته الصحية لاسيما وأنه يعاني من مشاكل في الكلى.

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