الأربعاء 14 شوال 1442 ﻫ - 26 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شاهد.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة غريبة

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 10:24 مساءً
نجاح- تعبيرية

نجاح- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

الفرحة بالنجاح لا توصف، لأنها حصيلة جهد و تعب و إنجاز، للأهل والطالب نفسه، لذلك يقوم الكثير من الأباء بإقامة الحفلات احتفالا بنجاح أولادهم.

وتداولت صفحات كويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب احتفل بطريقة استثنائية بتخرج ابنته القادمة من خارج البلاد.

ويظهر الفيديو -الذي نشره حساب “المجلس” الإخباري المحلي- استقبال الأب ابنته في صالة المطار، مرددا أغنية “إنتِ يا طير السعد يا بنت أبوكِ.. إنتِ الغلا إنتِ حياتي”، وألبسها إكليل ورد، وسط حفاوة وابتهاج من الحاضرين الذين ساهموا برش الورد على الأب وابنته.

    المزيد من منوعات

    ألماسة أرجوانية
    بيع ألماسة “ساكورا” بأكثر من 23 مليون دولار
    ناطحة سحاب
    فيديو.. روسيا تخطط لبناء ثاني أكبر ناطحة سحاب في العالم
    النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
    فيديو.. شاهد الفخ الذي وقع فيه “نيمار”!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ساحة القصاص
    بدون مقابل… سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
    الدولار
    دولار السوق السوداء “طالع طلعتو”
    الفطر الأبيض
    الفطر الأبيض… أكثر خطورة وأشد فتكاً من نظيره الأسود