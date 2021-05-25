شاهد.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة غريبة

الفرحة بالنجاح لا توصف، لأنها حصيلة جهد و تعب و إنجاز، للأهل والطالب نفسه، لذلك يقوم الكثير من الأباء بإقامة الحفلات احتفالا بنجاح أولادهم.

وتداولت صفحات كويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب احتفل بطريقة استثنائية بتخرج ابنته القادمة من خارج البلاد.

ويظهر الفيديو -الذي نشره حساب “المجلس” الإخباري المحلي- استقبال الأب ابنته في صالة المطار، مرددا أغنية “إنتِ يا طير السعد يا بنت أبوكِ.. إنتِ الغلا إنتِ حياتي”، وألبسها إكليل ورد، وسط حفاوة وابتهاج من الحاضرين الذين ساهموا برش الورد على الأب وابنته.

فيديو / شاهد الفرحة الجميلة لمواطن يستقبل ويحتفل بوصول وتخرج ابنته التي كانت تدرس خارج الكويت. pic.twitter.com/2WrDJ0ofVI — المجلس (@Almajlliss) May 23, 2021